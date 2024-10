SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A resposta da Enel ao apagão causado pelo temporal da última sexta-feira (11/10) ficou abaixo do esperado, e a companhia ainda não tem um prazo definido para restabelecer completamente o fornecimento de energia elétrica aos consumidores afetados na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Demora no restabelecimento da energia pode levar à "caducidade" da concessão.





As informações foram divulgadas neste domingo (13/10) após reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) com empresas distribuidoras de energia realizada em São Paulo.





O encontro foi convocado em meio a uma troca de acusações entre o Ministério de Minas e Energia, o governo de São Paulo e a prefeitura da capital paulista por causa do apagão que deixou mais de 2 milhões sem energia na cidade e na Grande São Paulo.





Parte da resposta não adequada se deve à demora da companhia para chegar aos 2.500 agentes em campo para restabelecer o serviço, número previsto no plano de contingência apresentado pela empresa.





Até este domingo são 1.700 agentes em campo, e, nesta segunda (14/10),segundo o diretor-presidente da Enel, Guilherme Lencastre, a empresa vai completar o contingente.





O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa Neto, afirmou que a resposta não está adequada, segundo o prometido no plano de contingência apresentado pela empresa para emergências. "A retomada está, quando comparamos com o evento do ano passado, não está tão eficiente quanto esperávamos."

"Em 3 de novembro [de 2023], levou 24 horas para retomar 60% do serviço dos interrompidos, e esse mesmo patamar foi atingido em 42 horas", disse Tiago Veloso, diretor-presidente da Arsesp. Até o momento, 67% dos afetados tiveram o fornecimento de energia restabelecido.





Participaram da reunião representantes das empresas Enel São Paulo, Neoenergia Elektro, EDP São Paulo, Energisa Sul-Sudeste, CPFL Piratininga, CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz, CTEEP e Eletrobras Furnas.





Ao menos 698,8 mil clientes da Enel em São Paulo seguiam sem energia neste domingo, dois dias após o temporal que atingiu a Grande São Paulo na noite de sexta-feira (11/10) e deixou 2,1 milhões sem luz.





Segundo Feitosa Neto, da Aneel, não estão descartadas outras sanções e penalidades, nem uma eventual recomendação para a caducidade do contrato. A diretoria da agência solicitou à área de fiscalização que emitisse uma intimação à empresa, afirmou o diretor-geral.





Esta intimação virá acompanhada de um relatório de falhas e transgressões. A Enel terá, então, 60 dias para se manifestar. "Após a apresentação dessas informações, a área de fiscalização instruirá um processo recomendando, ou não, a instauração de um processo de recomendação de caducidade ao poder concedente", afirmou o diretor-geral da Aneel, que não informou prazo para a intimação.





Ele disse que a resposta da Enel aos danos do temporal, assim como seu plano de contingência, serão acompanhados por um agente de fiscalização em São Paulo, bem como por meio de parceria com a Arsesp.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Lencastre, da Enel, afirmou ainda que haverá investimentos para aperfeiçoar os sistemas de previsão meteorológica. Tanto a empresa quanto as agências afirmaram que a magnitude do temporal e das rajadas de vento não era esperada, o que ampliou os danos e afetou a resposta.





Os agentes que vão completar os 2.500 técnicos em campo também fazem parte de outras empresas que atendem o estado. Além das equipes adicionais, Lencastre afirmou, ainda, que a companhia deve contratar mais 1.200 eletricistas próprios.