SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cachorro morreu na manhã deste sábado (12/10), em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, após ser eletrocutado por um fio rompido durante o temporal que atingiu a capital na noite da última sexta-feira (11).





Segundo os tutores de Bartho, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã do sábado, mas o desligamento da rede elétrica por parte da Enel só ocorreu ao meio-dia deste domingo (13). Por isso, o corpo do animal teve de ficar estirado no local por mais de 24 horas, uma vez que não era possível fazer uma remoção segura com os fios ainda energizados.





"Ele andava do nosso lado, sem coleira, quando tudo aconteceu. Eu ouvi o estalo do choque e imediatamente ele ficou duro no chão", contou Rafael Kahane, tutor do cachorro Bartho. O rapaz na ocasião estava acompanhado de sua mulher, Marina Corrêa, e da outra cachorrinha do casal, Jujuba, que não sofreu nenhum ferimento. "Foi difícil nos segurarmos para não tocá-lo, mas não havia mais nada a ser feito".





Após o ocorrido, Kahane conta que entrou em contato com a Enel diversas vezes para avisar sobre que o fio rompido ainda estava energizado e pedir o desligamento. Segundo ele, o atendimento da companhia apenas respondeu que estava priorizando o atendimento dele e o orientou a se afastar do local do acidente e aguardar. Com a demora no atendimento, o casal também acionou os Bombeiros e a Polícia Militar, que estiveram no local e, ainda segundo ele, também solicitaram o desligamento da energia à Enel, com prioridade, mas sem sucesso.





"A dor foi imensa, mas muito pior foi ter de passar mais de 24 h em alerta, sem poder nem mesmo viver o nosso luto. Eu ligava lá e nem falava da minha dor, que o cachorro era meu. Dizia que eles tinha que se preocupar com a vida de outras pessoas", disse Kahane, ressaltando que o acidente aconteceu na calçada de uma creche. "Esse fio deveria ser desligado automaticamente. Mas o pior é eles saberem da situação e não fazerem nada. Imagina se alguma criança vê e vai tentar ajudar?".





Segundo Kahane, por volta das 13h, quando a energia já tinha sido desligada e o corpo de Bartho já estava sendo removido do local, o ouvidor da Enel São Paulo entrou em contato com ele para prestar condolências e se colocar à disposição. À reportagem, a concessionária enviou a seguinte nota:





"A Enel Distribuição São Paulo lamenta a morte do cachorro Bartho, ocorrida após o animal entrar em contato com um cabo de média tensão da companhia em Santo Amaro, em função do severo evento climático que afetou a área de concessão. A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede. A empresa acrescenta que entrará em contato com os tutores para oferecer assistência".





Com a remoção de Bartho do local, Rafael e Marina o enviaram para a cremação. Apesar da dor de perder o seu bichinho, o casal se diz aliviado de, finalmente, poder dar um fim digno ao animal e viver luto.

"Estamos aliviados de estar virando essa página, mas a angústia que nos fizeram passar, além da perda em si, foi o mais doloroso", diz Kahane. "Vamos estudar o que podemos fazer daqui para frente. Eles têm que sentir essa mesma dor e ser penalizados".