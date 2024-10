Pelo menos nove pessoas ficaram feridas nessa segunda-feira (15/10), em ataques de abelhas na Baixada e Norte Fluminense, no Rio de Janeiro.





No bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, uma pessoa foi picada pelas abelhas, que invadiram uma loja e um cartório.

Em Campos dos Goytacazes, oito pessoas ficaram feridas, no Parque Cidade Luz. Um bombeiro chegou a tentar se livrar do ataque, usando equipamento apropriado.

Ninguém teve ferimentos graves nos ataques registrados. Mas imagens registradas por populares mostram pessoas correndo de um lado para o outro em uma praça, onde havia uma feira, tentando fugir do ataque dos insetos. Há também o registro de milhares de abelhas espalhadas pelo chão e sobre equipamentos de uma lanchonete.



No mês de setembro, um cachorro morreu no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, após mais um ataque de abelhas, desta vez, no quintal de casa.