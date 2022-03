Homem morre atropelado pelo próprio trator ao tentar fugir de abelhas

Ao tentar fugir do ataque de abelhas, o homem pulou do trator e foi atingido pelas lâminas do maquinário (foto: Pixabay/reprodução )

Um homem de 78 anos morreu atropelado pelo próprio trator após pular do veículo para fugir de um ataque de abelhas. O caso ocorreu nessa segunda-feira (28/3), na cidade de Missão Velha, a 400 km de Fortaleza, nod Ceará.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado, a vítima, que não teve o nome revelado, trabalhava limpando o roçado em uma propriedade agrícola. Para fugir do ataque das abelhas, ele pulou do veículo e foi atingido pelas lâminas de corte do maquinário.





A família encontrou o corpo do idoso após sentir falta dele em casa e acionou a Polícia Militar.





As circunstâncias da morte do homem são apuradas pela Delegacia Municipal de Missão Velha.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria