Adolescente rouba carro, faz casal de idosos refém e acaba apreendido

(foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeito de roubar um carro, em Ceilândia, na noite da última segunda-feira (28/3). Juntamente com um comparsa, o menor de idade teria rendido a dona do veículo.De acordo com informações da PMDF, após serem acionados, os policiais identificaram o automóvel circulando na região e tentaram prender os criminosos. Os ladrões tentaram fugir e só pararam depois de bater o carro.Durante a captura, o helicóptero da Polícia Militar deu apoio às equipes em solo. Um dos criminosos desceu do veículo atirando contra os policiais, mas, segundo a PMDF, ninguém foi atingido.Na fuga, o adolescente entrou numa casa, fez refém um casal de idosos, ameaçando o homem e a mulher com uma faca, mas foi apreendido pelos policiais. O suspeito armado conseguiu fugir. O adolescente foi levado para a 2ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA II), em Taguatinga, cidade-satélite no Distrito Federal.