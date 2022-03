Pedreiro é atropelado minutos após ver o filho nascer e morre em SC

Jean Carlos Ribeiro da Rosa foi atropelado ao voltar de uma lanchonete para o hospital (foto: Reprodução/ Redes sociais)

O jovem Jean Carlos Ribeiro da Rosa, de 23 anos, foi vítima de um atropelamento minutos após ver o filho nascer, em Curitibanos, Santa Catarina, cidade a 317 km de Florianópolis. O pedreiro ficou 22 dias internado e teve morte encefálica confirmada no sábado (26/3).





Segundo a família, o atropelamento aconteceu logo após Jean acompanhar a esposa no parto do segundo filho do casal, no Hospital Hélio Anjos Ortiz. Ele chegou a registrar o momento do nascimento do bebê e ficou ao lado da esposa, até ela ser levada para o quarto.





O pedreiro foi atropelado por um carro ao atravessar uma rodovia, voltando de uma lanchonete. Ele sofreu traumatismo craniano, lesão na coluna, fratura na costela e perda de um pulmão, além de várias lesões no corpo. O motorista de 72 anos prestou socorro e não ficou ferido.

Jean precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Maicé, em Caçador, que fica na mesma região.





Com a confirmação da morte encefálica, a família decidiu doar os órgãos do jovem, que vão ajudar cinco pessoas que estão na fila de transplantes.





Jean deixa a mulher, um filho de três anos e o recém-nascido.

