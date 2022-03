Navio cancela escalas por falta de combustível e passageiros se revoltam

O clima ficou tenso e o comandante da embarcação teve de dar explicações a mais de mil passageiros, maioria brasileiros, que estavam no teatro do navio (foto: Foto cedida ao Correio)

Passageiros de um navio da empresa MSC Cruzeiros foram surpreendidos, no último sábado (26/3), com a exclusão de duas escalas programadas para a viagem. O comandante da embarcação alegou falta de combustível. Os passageiros protestaram durante apresentação no teatro do navio.





Os turistas do navio Seaside foram comunicados através de uma carta do comandante italiano Lauro Maresca informando que o navio cortaria duas escalas nas ilhas Canárias, em Santa Cruz de La Palma e Santa Cruz de Tenerife, durante cruzeiro de travessia Brasil - Europa.











Segundo uma fonte, que preferiu não se identificar, cerca de 100 viajantes revoltados interromperam o show do cantor sul-africano Vick Vicus exigindo explicações. O clima ficou tenso e o comandante da embarcação precisou descer da ponte de comando para dar explicações a mais de mil passageiros, maioria brasileiros, que estavam no teatro do navio.





Os passageiros chegaram a argumentar que não era possível que, em nenhuma das Ilhas Canárias, tivesse combustível para abastecer a embarcação. Maresca deixou bem claro que foi uma determinação da companhia e iria tentar reverter o caso.





Ainda de acordo com a fonte, a internet do navio saiu do ar pouco antes do comunicado ser feito aos passageiros e continuou desligada até a manhã do dia 27.





Confira o vídeo do momento em que o comandante Lauro Maresca conversa com os passageiros revoltados: