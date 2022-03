Quatro militares estão entre os 6 mortos em acidente com 4 veículos no RS

O acidente ocorreu no início da madrugada, a rodovia ficou fechada até as 10h desta segunda (foto: PRF-RS/Divulgação )

Seis pessoas morreram, entre eles quatro integrantes do 9º Regimento de Cavalaria Blindado do Exército João Procópio, instalado em Santa Cruz (RS), em função de um acidente, quando o ônibus em que viajavam, retornando de uma missão, foi abalroado, de frente por um caminhão.



Um carro de passeio, um Fox, que vinha atrás do coletivo, bateu na traseira dele. Uma van, também com militares, foi atingida. O acidente ocorreu por volta da 0h30 desta segunda-feira (28/3), no km 235 da BR-290, próximo à cidade de Rio Pardo. A cidade fica a 147 quilômetros da capital Porto Alegre. Doze pessoas ficaram feridas.



Os quatro militares mortos são os soldados Lucas Rodrigo Altevogt, Wesley da Silva Paulo, ambos soldados do quadro efetivo, Silas Gabriel de Azevedo de Barros e Vinícius Bedra, do quadro variável, ou seja, estavam servindo na região por um ano. A quinta vítima foi o motorista do ônibus, Josuel Vieira Machado, de 28 anos, e a sexta, uma caroneira do Fox, Joice Luisa Monteiro Costa, de 34.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bateu de frente contra o ônibus e tombou, fechando completamente a via. A pista ficou parcialmente interrompida, em virtude do acidente, durante quase toda a manhã, tendo sido liberada às 10h.

O caminhão tem placa de Guaíba e se dirigia para a capital gaúcha. O micro-ônibus que estava no sentido contrário era de Vila Nova do Sul. A PRF informou que o caminhão tombou, atingindo o coletivo com os militares, e espalhando toras de madeira na pista. As toras atingiram os outros dois veículos, o Fox, placa de Cachoeira do Sul, que bateu na carreta tombada na rodovia; e uma van, de São Gabriel, que acabou saindo da pista ao ser atingida pelas toras de madeira.

Os militares do Exército são residentes em outras cidades e estavam retornando ao quartel de São Gabriel, onde exercem suas funções.

O motorista e uma criança que estavam no Fox ficaram feridos. A frente do veículo ficou inteiramente destruída. O motorista da carreta também teve ferimentos. Os 15 ocupantes da Van saíram ilesos. Os feridos foram levados para hospitais de Rio Pardo e Cachoeira do Sul.

As causas do acidente ainda dependem de investigações. Os peritos recolheram os tacógrafos de todos os veículos. Eles serão analisados para apurar se houve excesso de velocidade por parte de algum dos motoristas. Além disso, será realizado exame toxicológico nos condutores da carreta e do ônibus.

Em nota, o Exército lamentou a morte dos militares.