'Nunca fiz mal a ninguém', diz Klebim fala pela 1ª vez após deixar prisão

O youtuber Kleber Moraes, 27 anos, se pronunciou pela primeira vez após a operação da Polícia Civil que o levou para atrás das grades. O influencer usou as redes sociais e escreveu sobre um fundo preto: Desculpa se decepcionei vocês. Eu nunca fiz mal a ninguém, só quero o sorriso da minha família de volta".Preso durante a operação Huracán, o influencer e outras três pessoas são apontadas pelos investigadores como os responsáveis por um esquema milionário voltado à prática de jogos de azar de rifas ilegais e de lavagem de dinheiro em nome de empresas de fachada.Segundo informações divulgadas pela polícia, Klebim seria o número 1 do esquema, realizando rifas ilegais e sorteando automóveis de luxo. Estima-se que, em dois anos, Klebim, como é mais conhecido, lucrou cerca de R$ 20 milhões.Natural de Bela Vista de Goiás (GO), Klebim promovia os automóveis e estipulava o valor das rifas, que variavam de R$ 5 a R$ 20. Uma mansão avaliada em R$ 4 milhões comprada por Klebim foi confiscada. O youtuber havia pagado apenas a primeira prestação, no valor de R$ 380 mil. A casa conta com cinco quartos, cinco suítes, três salas, nove banheiros e nove vagas para carros, um espaço de lazer completo com direito a piscina aquecida em três níveis, churrasqueira, sauna, espaço para fogueira, ofurô e sala de jogos. Além disso, foram apreendidos ao menos quatro automóveis de luxo.O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) revogou a prisão do influencer e dos demais envolvidos, sob a condições de que eles usassem tornozeleiras eletrônicas, além de não se encontrarem e não saírem de casa à noite.Em nota divulgada no dia da prisão, o advogado do youtuber, José Sousa de Lima, disse a prisão é arbitrária, desproporcional e ilegal. "Fruto de uma pirotecnia para criar constrangimentos e fatos midiáticos. Confiamos que o poder judiciário corrigirá essa arbitrariedade revogando imediatamente essa prisão", afirmou.*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes