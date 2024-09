Dois apicultores de Goiás, compartilharam um vídeo de um enxame de abelhas circulando dentro do carro enquanto transportavam algumas colmeias. A cena viralizou nas redes sociais e impressionou pela calma de ambos no veículo.





O vídeo mostra um carro em movimento com abelhas voando livremente dentro dele, enquanto os apicultores, sem demonstrar medo, manuseiam as colmeias. Este tipo de transporte é comum entre apicultores, mas requer um alto nível de habilidade e conhecimento sobre o comportamento das abelhas para ser realizado com segurança.

Goiás destaca-se como um dos principais estados brasileiros na apicultura. A região possui condições ideais para a criação de abelhas graças à sua vasta vegetação nativa e ao clima favorável à floração de várias espécies de plantas. Essas condições são fundamentais para a obtenção de mel de alta qualidade.

Quais produtos são obtidos na apicultura em Goiás?





A prática da apicultura em Goiás vai muito além da produção de mel. Os apicultores locais também se dedicam à coleta de própolis, cera, geleia real e pólen, produtos que possuem um elevado valor comercial e medicinal. Entre os principais produtos obtidos estão:





Mel: Usado na alimentação e em cosméticos.

Própolis: Conhecido por suas propriedades antibacterianas e medicinais.

Cera: Utilizada na produção de velas, cosméticos, entre outros produtos.

Geleia Real: Valorizada por suas propriedades nutritivas.

Pólen: Consumido como suplemento alimentar.



Além desses produtos, a apicultura em Goiás também desempenha um papel crucial na preservação ambiental, ajudando na polinização de plantas nativas e cultivadas, essencial para a manutenção da biodiversidade e da produção agrícola.