O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Na colisão, o poste caiu e derrubou uma colméia de abelhas que dificultou a retirada dos passageiros pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O acidente ocorreu na BR-116, no perímetro urbano de Governador Valadares. O motorista morreu com a batida.

Além do condutor, três pessoas estavam no carro. Uma mulher fraturou o braço e foi levada ao Hospital Municipal.

Segundo os Bombeiros, suspeita-se que o motorista tenha passado mal, perdendo o controle da direção do veículo e colidindo com o poste, que caiu, atravessando a rodovia.

No poste, havia uma colméia que dificultou a retirada dos passageiros. "Como o enxame já se desfez, precisamos eliminar as abelhas para fazer o resgate das pessoas dentro do carro", informou a corporação. Os militares também afirmaram que não há ligação entre as abelhas e o acidente. "Até então, a suspeita é que o motorista passou mal", diz a nota da corporação.

Com a colisão o carro parou no meio da pista. O CBMMG imobilizou o veículo e retirou os outros passageiros. A perícia esteve no local para apurar a causa do acidente.