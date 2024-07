A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos e uma mulher, de 24, em Três Rios, cidade do Rio de Janeiro próxima à divisa com Minas Gerais. Os dois são suspeitos de terem participado de um sequestro relâmpago que aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no fim de 2023. As prisões fazem parte da Operação Eclesiastes 7:26, que foi deflagrada nesta terça-feira (17/7).





Um homem de 32 anos com deficiência física, que não possui uma das pernas, foi sequestrado após marcar um encontro em um aplicativo de relacionamento. No local combinado, ele foi rendido por dois indivíduos armados que, no veículo da vítima, iniciaram uma série de atos violentos contra ele.





O homem passou mais de seis horas sob o poder dos sequestradores, que o forçaram a realizar transferências bancárias via Pix. Ele foi deixado amarrado, em cárcere privado, até ser encontrado. Além do dinheiro, o veículo adaptado para uso de deficientes físicos também foi levado.





Quatro pessoas foram identificadas pela participação no crime: dois homens e duas mulheres. Nesta manhã, a polícia prendeu a mulher residente no Bairro Centenário, e o homem, residente no Bairro Vila Isabel, ambos em Três Rios (RJ). Um casal de suspeitos, incluindo a mulher que marcou o encontro, permanece foragido.





Segundo a PC, as investigações seguem com o intuito de encontrar os foragidos. Os presos foram encaminhados ao presídio local.