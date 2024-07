Um homem de 71 anos ficou gravemente ferido ao ter o veículo atingido por uma árvore na BR-040 na manhã desta quarta-feira (17/7). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 500, no Bairro Novo Oriente, em Esmeraldas, na Grande BH.

A rodovia foi interditada no sentido Distrito Federal (DF) para os trabalhos de resgate. A Via 040, concessionária que administra a via, informou que não há mais interdição, mas que há congestionamento em torno de 7 quilômetros.

O idoso foi conduzido ao Hospital João XXIII, em BH, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano. Segundo a corporação, eles foram acionados às 9:54 para socorrer o idoso, que apresentava ferimentos na cabeça. A vítima foi deixada aos cuidados médicos com vida.

Nas redes sociais, motoristas comentam que a lentidão no trânsito atrapalha quem está na rodovia na altura de Ribeirão das Neves.