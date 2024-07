A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a morte do empresário de 31 anos que morreu em um acidente doméstico na segunda-feira (15/7), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita dos peritos que estiveram no local é que Maick Xavier de Carvalho estivesse arrumando uma lixadeira elétrica quando um disco do equipamento disparou contra sua cabeça, causando uma fratura no crânio.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que a morte teria sido provocada pela explosão de um aspirador de pó. Mais tarde, a corporação se corrigiu e disse que o aparelho que provocou o ferimento seria uma lixadeira elétrica e que havia um aspirador de pó queimado no local, resultando a confusão.

No entanto, uma familiar que preferiu não se identificar disse à reportagem do Estado de Minas que Maick estava consertando o motor de uma esteira elétrica quando ocorreu o acidente. “Ele gostava muito de ajudar e ele resolveu consertar a esteira elétrica para que a esposa pudesse fazer um exercício dentro de casa, porque ele sabia que ela gostava”, explicou.





Consultado sobre o relato da familiar, o Corpo de Bombeiros se corrigiu mais uma vez nessa terça-feira e informou que o acidente realmente teria sido causado pela esteira elétrica. Hoje, a corporação orientou que a reportagem aguardasse o laudo da perícia que vai apontar a real causa da morte.

Pai exemplar

"Maick era um pai exemplar. Ele encontrou uma família na esposa dele, foi onde ele se encontrou. Quando ele perdeu a mãe dele, ele ficou desnorteado e ela foi a bússola dele, ela foi o cais dele, foi na família que ele se encontrou”, contou a familiar ouvida pela reportagem.

Os bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte do homem no local. Em nota, a PCMG informou que o corpo foi removido ao Posto Médico-Legal da região para ser submetido a exames.

"A PCMG aguarda a finalização dos laudos que subsidiarão a investigação que apura a causa e circunstâncias da morte", informaram.

Quem era o empresário

Maick Xavier de Carvalho era engenheiro de controle e automação e sócio de uma hamburgueria. Nas redes sociais, a mulher da vítima, Emiliana Miranda, chegou a pedir socorro. “Preciso de um helicóptero. Houve um acidente aqui em casa”. Horas depois da publicação, a mulher se despediu do marido. “Que Deus te receba com muita alegria”.

Leia também: Saiba quem é o empresário morto ao consertar esteira



Na manhã dessa terça (16), a mulher fez uma homenagem para o marido com um vídeo do casal na academia, atividade que, segundo ela, faziam juntos. Amigos do empresário também usaram as redes sociais para se despedir. “Meu grande amigo partiu, mas a amizade vai sempre permanecer nas lembranças e no coração”.

O velório será até às 11h desta quarta-feira (17), na Capela Municipal do São Geraldo, em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Já o sepultamento será a partir das 11h no Cemitério do São Geraldo.

Maick deixa esposa e dois filhos pequenos.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais