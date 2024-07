Um vídeo de câmera de segurança de um posto de gasolina do bairro Industrial, em Contagem, na Grande BH, flagrou o momento em que um morador em situação de rua é morto com golpes de picareta na tarde dessa terça-feira (16/7).





A Polícia Militar foi acionada por transeuntes e encontrou a vítima caída no posto de combustível com uma lesão profunda na face e extenso sangramento por toda região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local do crime.





O corpo da vítima, que não foi identificada, foi encaminhado para o IML. Testemunhas apontaram que o homem tinha 40 anos, era morador em situação de rua e usuário de drogas.





O solicitante ainda informou que o suspeito do crime é um adolescente, de 14 anos, que fugiu sentido Vila da Paz. A polícia foi até o endereço já cadastrado do menor, que tentou fugir pulando o muro para o imóvel vizinho, mas foi cercado e detido.





Segundo o adolescente, uma moradora da região relatou que foi roubada em uma rua próxima e, logo depois, a vítima foi até a boca de fumo onde o jovem trafica e pediu uma porção de entorpecentes. O adolescente questionou a vítima se foi ela que roubou a moradora e ela confirmou.





O menor, então, deu um chute na vítima, que revidou com um soco e uma tijolada no adolescente. Depois da briga, o morador em situação de rua fugiu. O adolescente pegou uma picareta em uma obra, encontrou a vítima no posto de combustível e desferiu os golpes.





A picareta usada no crime foi apreendida. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente tem passagens por tráfico de drogas e lesão corporal. Testemunhas que não quiseram se identificar relataram ainda que o menor estava com R$ 900 provenientes da venda de drogas para comprar uma arma e atentar contra a vida de militares.