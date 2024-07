Homem passou por cirurgia no Hospital Risoleta Neves e segue internado sob escolta policial

Um homem, de 33 anos, com mandado de prisão em aberto, foi detido na noite dessa terça-feira (16/7) depois de trocar tiros com a polícia e ficar ferido no bairro Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram até o endereço do homem para cumprir o mandado de prisão. Ao se aproximarem do imóvel, o suspeito abriu o portão com uma arma em mãos, atirou contra os policiais, que revidaram, e fugiu para o interior da residência.





O indivíduo ignorou as ordens de parada da polícia e pulou o muro dos fundos da casa. Moradores de imóveis ao redor apontaram a direção de fuga do homem para a polícia, que montou uma operação de cerco e bloqueio na região.





O homem ainda trocou mais tiros com a PM até obedecer as ordens de parada dos agentes e soltar a arma. Ele precisou ser socorrido para o Hospital Risoleta Neves com marcas de tiro no tórax e quadril. Ele passou por cirurgia e segue internado em estado estável sob escolta policial.

Ainda de acordo com a polícia, o homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e diversos homicídios na cidade de Ribeirão das Neves. Os militares apreenderam um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas deflagradas.





A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.