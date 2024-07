A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16/7), a operação Ninho de Serpentes com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um grupo envolvido na migração ilegal de seis brasileiros agredidos no México. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Governador Valadares.

Em maio deste ano, brasileiros que iam para os Estados Unidos foram abordados por um grupo criminoso na cidade de Cancún, no México. Eles sofreram agressões físicas e psicológicas que foram gravadas e divulgadas em redes sociais.

Durante as apurações, um brasileiro suspeito de envolvimento na ida ilegal do grupo para os EUA foi detido em solo americano por irregularidades migratórias e deverá ser deportado pelas autoridades. Segundo a Polícia Federal, ele contava com o apoio de outras pessoas no Brasil para receber e movimentar os recursos e bens que os migrantes pagavam para tentar atravessar a fronteira.

Os investigados poderão responder pela prática do delito de promoção de migração ilegal. A pena para esse crime varia de 2 a 5 anos de reclusão e multa.





A Polícia Federal alerta para os riscos que envolvem a migração ilegal, especialmente a rota terrestre entre México e EUA, considerada a mais perigosa do mundo por organizações internacionais.

Relembre o caso

Em maio deste ano, um grupo de mineiros, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, aguardava na cidade mexicana de Cancún para seguir em direção à fronteira do país para entrar nos Estados Unidos. Sete pessoas faziam parte do grupo: seis homens e uma mulher.

No entanto, segundo informações da imprensa mexicana, os coiotes – pessoas contratadas para fazer a entrada ilegal nos EUA –, não foram pagos e, por isso, decidiram se vingar dos brasileiros. Para isso, foram usados taxistas que teriam sido instigados a participar de uma emboscada para os brasileiros.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra os brasileiros sendo torturados por mexicanos com pedaços de madeira. Nas imagens, aparece um homem e uma mulher recebendo pancadas nas nádegas. O homem chora muito e clama por Jesus para que a tortura parasse. O motorista de aplicativo também foi agredido.