Homem é preso, suspeito de estuprar mulher com deficiência mental





Um homem de 51 anos foi preso preventivamente em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher de 49 anos com deficiência mental. A Polícia Civil divulgou a prisão nesta terça-feira (16/7), mas ela aconteceu um dia antes.





De acordo com as investigações, que começaram em março deste ano, familiares da vítima informaram à Polícia Civil de Minas Gerais que a mulher, apesar da dificuldade em se expressar, relatou ter sido levada pelo suspeito até a casa da irmã dele, onde teria cometido o abuso sexual e outros atos libidinosos contra ela.





Após reunir provas, a delegacia solicitou a prisão do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. Durante o depoimento, o homem optou por permanecer em silêncio. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional para aguardar o andamento do processo.





O caso segue em investigação.