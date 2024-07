Dois agiotas forçaram entrada em uma residência no Bairro Petrolândia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para cobrar uma dívida. Como o devedor não estava no local, os suspeitos levaram dois celulares e um PlayStation.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agiotas também empurraram e ameaçaram uma idosa de 65 anos que se encontrava no local, exigindo que o pagamento da dívida fosse feito até o fim do dia ou retornariam para colocar fogo na casa. Segundo o Tenente Alex Teodoro, a mulher ficou muito abalada com os acontecimentos.

Pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver os dois homens saindo tranquilamente da residência e subindo em uma moto vermelha. Os militares foram acionados e fizeram busca pelos arredores, localizando um dos suspeitos a poucos quarteirões de distância. Ele foi reconhecido pela vítima e levado sob custódia pelo crime de extorsão.

O segundo suspeito ainda não foi localizado.