Uma mulher conseguiu sobreviver depois de ser brutalmente espancada e baleada na tarde de segunda-feira (15/6) no Bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito do crime é o ex-namorado dela, que não aceitava o término do relacionamento, que durou apenas um mês.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime aconteceu na loja onde a vítima trabalha. O agressor entrou armado, ordenou que todos os clientes saíssem e começou a agredi-la com socos, chutes e coronhadas. Durante o ataque, o dono da loja correu para se esconder no banheiro e, de lá, ouviu gritos e pelo menos quatro tiros.





Quando o proprietário saiu do banheiro, encontrou a vítima no chão, sangrando muito no rosto e na cabeça. Inicialmente, ele pensou que se tratava de um assalto, mas a mulher revelou que o agressor era seu ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento.





Segundo a PM, imagens de câmeras de segurança registraram o ataque, mostrando o suspeito agredindo a vítima violentamente e disparando contra o dono da loja. Mesmo depois que a mulher caiu, ele continuou as agressões, parando apenas após atirar no pé dela.





Relacionamento terminou porque homem tinha arma em casa





De acordo com o relato da vítima aos policiais, ela contou que conheceu o suspeito há pouco mais de um mês e que o relacionamento terminou quando ela encontrou uma arma na casa dele. Não aceitando o término, ele passou a ameaçá-la. Após ser bloqueado no telefone, o agressor foi ao trabalho dela para tirar satisfação, resultando no ataque.





Depois de atirar na mulher, o homem disse que não a mataria por causa dos filhos e fugiu em uma moto. Ele foi preso em Uberaba. A Polícia Civil recolheu os cartuchos da arma no local do crime.





A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Apesar dos ferimentos na cabeça e no rosto, ela não corre risco de morte e está em observação.