Drogas e celulares apreendidos com traficantes em Governador Valadares

Quatro integrantes de uma gangue ligada ao tráfico de drogas foram presos em flagrante no Bairro Fraternidade, em Governador Valadares, no Vale do Aço, enquanto comercializavam drogas. São eles os traficantes V. E. D.; de 24 anos, e W. S., 19; e suas mulheres, S. S. S., 27; e G. A. R. L., 19.





Uma viatura da PM, comandada pelo tenente Lemos, recebeu a informação de que uma casa abandonada tinha se transformado em ponto de comércio de drogas. A residência em questão já tinha sido usada pelo tráfico de drogas, de uma gangue comandada por J. L. P., conhecido por “Jazim”, e que está preso.





Uma operação foi montada, e a casa cercada. Durante a observação, os policiais repararam em diversas pessoas que iam até a casa, batiam no portão ou assobiavam e recebiam drogas.





Com a aproximação dos policiais, os dois casais fugiram para o terraço da casa, mas foram perseguidos e presos. No local foram apreendidos crack, maconha e cinco celulares, além de revólveres e munições. Todos os presos foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, onde foram autuados.





Guerra





Segundo levantamentos da PM, os quatro presos integram a gangue do Jazim, que está em guerra, na disputa por pontos de venda de drogas, com a gangue do Ananias, que está foragido.