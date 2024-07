Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) terminou com apreensão de bebidas e drogas em uma festa frequentada por menores de idade em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (6/7).





O evento foi realizado em uma chácara no Bairro JK3, próximo ao centro da cidade, num local que não apresentava alvará de funcionamento. A festa também não tinha autorização e descumpria o código de posturas do município.





Durante a operação, policiais constataram que bebidas alcoólicas estavam sendo fornecidas para adolescentes. Foram apreendidos entorpecentes, substâncias análogas a maconha e loló. Veículos que estavam estacionados irregularmente próximo à chácara foram guinchados por agentes de trânsito.





A operação contou com apoio dos fiscais de postura do município, do Comissariado da Infância e da Juventude, do Procon Regional e da auditoria fiscal municipal.