Uma menina de 13 anos conseguiu filmar um idoso passando a mão em suas pernas dentro de um ônibus na cidade de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O suspeito é procurado pela polícia.

O caso ocorreu na quarta-feira (3/7) quando a jovem ia para a casa de sua avó, no Bairro Jardim Panorâmico. A adolescente contou à Polícia Militar que embarcou no ponto da Rodoviária. O veículo estaria com muitos assentos livres, mas, ainda assim, o idoso foi até ela e sentou-se ao seu lado.





Nas imagens que a menina gravou, é possível ver que o homem toca em sua perna. A vítima ainda relatou que o idoso não falou nada e foi embora.



Ela teria ficado sem reação e, como estava com o celular nas mãos, passou a filmar a ação. Câmeras internas do ônibus poderão ajudar na identificação do suspeito.