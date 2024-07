Um homem, ainda não identificado, foi executado com ao menos nove tiros na noite dessa sexta-feira (5/7), no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima caída em via pública com muito sangue na região da cabeça e várias cápsulas deflagradas perto do corpo.

A perícia foi acionada e constatou nove perfurações no corpo, sendo três nas costas, três na cabeça, duas nas pernas e um no órgão genital. Nenhum documento foi encontrado com o homem.

Dez cartuchos deflagrados de 9mm foram recolhidos. Além disso, a perícia apreendeu R$ 145 e uma faca tipo canivete que estava na cueca do indivíduo.

O corpo foi liberado e recolhido pelo rabecão. Moradores da região não reconheceram a vítima.

A guarnição fez rastreamento no local, mas ninguém foi preso. O caso será investigado.