Durante prisão, suspeito apontado como líder do grupo foi abordado pelos policiais em posse de cartões de crédito em nome de terceiros

Três homens, de 20, 23 e 26 anos, foram presos em flagrante no Bairro Renascença, na Região Nordeste de Belo Horizonte, suspeitos de falsificar documentos de identidade e cartões de crédito. Durante operação na última quarta-feira (3/7), diversas máquinas de cartões e equipamentos foram apreendidos. Em coletiva de imprensa nesta sexta (5/7), o delegado responsável pelas investigações deu mais detalhes sobre as prisões.

Policiais civis da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes, após levantamentos de informações, monitoraram uma residência no Bairro Renascença desde o dia 24 de junho. No local, diversas pessoas foram flagradas sendo recebidas por um dos suspeitos, que retornava com sacolas e entregava aos visitantes.





Conforme revela o delegado responsável pela investigação, Arthur Martins da Costa Benício, a equipe seguiu o suspeito indicado como líder do esquema criminoso quando ele deixou a casa em um veículo. O homem foi abordado pelos policiais em posse de cartões de crédito em nome de terceiros.





“Ao ser questionado sobre os fatos, ele admitiu que realizava compras fraudulentas de mercadorias na internet, mediante a utilização de documentos falsificados e de cartões de crédito de terceiros, para posterior revenda de tais produtos”, detalhou Martins, acrescentando que o apelido apresentado pelo suspeito correspondia ao indicado como o do líder do esquema.





Em seguida, os policiais civis voltaram à casa monitorada e abordaram os outros dois suspeitos, que também confessaram o envolvimento nas práticas criminosas. “Eles afirmaram que a função deles seria a de receber as mercadorias ilicitamente adquiridas, bem como fornecer suas fotografias para contrafação de cédulas de identidade e dados cadastrais, sendo que um deles possuía diversos chips de telefones”, pontuou Benício.





Os três investigados foram autuados em flagrante e já estão no sistema prisional, à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecimento de todos os fatos.





Apreensões





Dentro do imóvel, os policiais encontraram máquinas de cartão de crédito, dezenas de cartões bancários em nome de terceiros, fotografias 3X4 de diferentes pessoas, documentos de identidade em branco, material para plastificação, impressora, instrumentos destinados à contrafação dos documentos de identidade, como guilhotina para corte de documentos e furador para marcação em alto-relevo nas cédulas falsificadas.

Além disso, também foram apreendidos dezenas de chips telefônicos, nove celulares, computadores, cadernos com rascunhos de assinaturas e dados cadastrais de pessoas físicas, diversas latas de fórmula infantil para lactantes, diversos pacotes de fraldas descartáveis e três quadros decorativos.