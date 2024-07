Dois homens, de 23 e 27 anos, suspeitos de terem assassinado um primo, de 40 anos, em 24 de maio, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram presos nesta sexta-feira (5/7). A causa do crime teria sido a disputa de uma herança.





O homem de 27 anos tinha sido apontado, por testemunhas, como autor do crime, matando o primo com golpes de pedaço de tronco de árvore na cabeça e facadas nas costas.





A vítima foi localizada com fratura no crânio, além de várias perfurações nas costas e um intenso sangramento. Dois pedaços de troncos de árvores, um cabo de faca sem lâmina, um facão, uma corrente dourada e uma lata de cerveja foram encontrados ao lado do corpo. No bolso da bermuda da vítima, havia uma faca de cabo de madeira.





Leia também: Professores da rede estadual farão paralisação na próxima terça-feira (9/7)



A vítima tinha passagens pela polícia por vários crimes. Também consta no registro policial que, segundo relato da mãe do suspeito, primo da vítima, houve um desentendimento familiar momentos antes do crime.

Durante o suposto desentendimento, a vítima teria cortado a mão da mãe do suspeito com um facão.