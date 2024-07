Uma mulher, de 24 anos, foi presa ao atear fogo em outra jovem, de 25 anos, por causa de um relacionamento em comum com um homem. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (4), em Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro.

No Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a amiga da vítima relatou, que tanto a autora do crime, quanto a amiga tiveram uma relação amorosa com o mesmo homem. Por esse motivo, ambas vinham discutindo frequentemente, até que na quarta-feira (3), a vítima decidiu ir à residência da autora, onde houve uma discussão.

Porém, não contente, a moça foi novamente até a casa da autora nessa quinta-feira (4), e dessa vez o desfecho foi diferente, já que durante a discussão, a dona da residência jogou álcool e ateou fogo na vítima, que estava de capacete e saiu correndo desesperada gritando por socorro.

Em dado momento, a vítima tirou capacete e parte do cabelo ficou espalhado pela via. Ela também jogou uma faca do modelo Karambit, que portava na cintura. Segundo o B.O., moradores vizinhos ajudaram a apagar o fogo, jogando cobertores molhados e cobrindo a vítima.

Quando os militares chegaram, a moça ainda estava consciente. A autora fugiu do local após o crime.

Grande BH: homem em surto ateia fogo em caminhão e na própria casa



O Samu foi chamado e prestou atendimento, devido aos danos nas vias aéreas, a vítima precisou ser entubada e encaminhada para o Hospital das Clínicas. A Polícia Civil recolheu a faca e um isqueiro para investigação. Não há informações do paradeiro da autora do crime.