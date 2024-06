Um homem, que não teve a idade informada, foi encaminhado para o Hospital João XXIII, depois de ter ateado fogo na própria casa, no Bairro Nova Fama, em Nova Lima, na Grande BH, na tarde desta sexta-feira (28/6). A vítima estava em surto e, antes de iniciar o incêndio na residência, teria feito o mesmo em um caminhão de botijão de gás.





A ocorrência começou a ser atendida pelos militares da 1ª Companhia de Polícia Militar Independente, na cidade. A corporação foi acionada pelo motorista do caminhão incendiado, mas, ao chegar ao local, as chamas já haviam sido controladas com um extintor.





Ao se dirigirem até a casa do suspeito, os policiais tentaram negociar sua saída de casa, uma vez que ele se trancou dentro do imóvel. Sem êxito, os militares sentiram cheiro de fumaça. Ao ser questionado, o morador relatou que teria colocado fogo em uma camisa de futebol.





Preocupados com a saúde do homem, devido à quantidade de fumaça, os policiais arrombaram o imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. Com dificuldades, o morador foi resgatado pelos militares. Em seguida os bombeiros debelaram o incêndio.





De acordo com os bombeiros, a vítima em surto sofreu queimaduras e foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital João XXIII.