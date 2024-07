Um foragido da justiça de Minas, com nome na lista de procurados da Interpol, foi preso nessa sexta-feira (5/7), na cidade de Toledo, na Espanha. A informação foi divulgada pela Polícia Federal.







O homem foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável e tinha mandado de prisão internacional em aberto. Ele era procurado para o cumprimento da pena na cidade de Timóteo, no Vale do Rio Doce.





Segundo a PF, as informações de que o fugitivo vivia na Espanha partiram do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal de Minas Gerais, que forneceu os dados ao Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da Polícia Federal da Superintendência do Rio de Janeiro.

A prisão decorre da 'Operação Violeta’, que é uma investigação policial dedicada à localização e prisão de foragidos perseguidos por terem cometido crimes sexuais contra mulheres e meninas.





O preso deverá aguardar a tramitação do processo de sua extradição, que será solicitado às autoridades espanholas, para que retorne ao Brasil.