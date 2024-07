Criança fica pendurada em portão por cerca de duas horas esperando resgate

Um menino de 11 anos ficou pendurado pela mão em um portão por cerca de duas horas em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, esperando por socorro. O caso aconteceu na sexta-feira (12/7), mas teve repercussão no início desta semana após a mãe acusar a unidade de saúde do município de "omissão". O ferro da grade enviou na mão da criança quando ela tentava pular o portão.

De acordo com Dara Amanda, mãe do menino, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou 1h30 para chegar ao local do acidente. Além disso, eles tiveram que aguardar mais 20 minutos pelo Corpo de Bombeiros para serrar a grade.

"O Samu chegou depois de 1h30 onde meu filho estava pendurado, e só chegou rápido depois que a viatura (Polícia Militar) ligou. Isso foi umas 19h quando ele caiu e o Samu chegou quase 21h. Ainda tivemos que esperar mais 20 minutos até os bombeiros chegarem", conta.

Dara Amanda disse que procurou ajuda na clínica municipal, porém acusa a equipe de omissão de socorro. "Três pessoas foram lá na clínica pedir ajuda e eles negaram, eles não quiseram mandar ambulância. Então, para que eles colocam uma clínica se não dão socorro? Isso foi falta de socorro. Faltou pouco para furar a artéria do meu menino e a ambulância da clínica estava parada do lado de fora", argumenta.



Resgate

O resgate ocorreu com a chegada do Corpo de Bombeiros. Foi necessário serrar a grade para levá-lo a Divinópolis, cerca de 15 quilômetros, para atendimento médico. "Agora ele está em casa e, graças a Deus, está bem", conta.

O Samu afirmou que a demora de quase 1h30 para a chegada da equipe ao local não corresponde aos dados do prontuário da ocorrência. Conforme a assessoria do Serviço, a equipe levou cerca de 40 minutos desde o chamado até a chegada ao local.

Devido à gravidade do caso, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar parte da grade onde o menino estava preso.

Em nota, a Prefeitura de Carmo do Cajuru confirmou que foi solicitada a ambulância na unidade de saúde. Na ocasião, a equipe orientou a chamar o Samu, que, por sua vez, indicou que o atendimento não seria realizado pelo Pronto Atendimento do município. Assim, uma equipe iria ao local para atendimento ao paciente.





*Fabrício Salvino especial para o EM