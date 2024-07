Está aberto o processo de licitação para a reforma do Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste da capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), responsável pelo edital, divulgou o documento que dispõe sobre a contratação de uma empresa para realizar a restauração da mureta interna, muro externo e o vestiário do local. Os interessados em participar devem entregar as propostas exclusivamente pela internet até às 13h59 de 25 de julho, mesmo dia em que ocorrerá a abertura das propostas e sessão de lances, a partir das 14h.





O edital estima o custo da obra em cerca de R$ 3,4 milhões e o serviço será supervisionado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com prazo de execução de 300 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.





Segundo o Executivo municipal, os serviços compreendem, instalações de canteiro, demolições e remoções, trabalhos em terra, estruturas de concreto, alvenarias e divisões, cobertura em telha metálica, impermeabilizações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, serralheria, revestimentos, pisos e soleiras, pintura, drenagem, entre outros.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos