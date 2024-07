Chamas começaram no pneu do caminhão e atingiu a carga; mais de 1,5 mil aves foram queimadas

Um caminhão que transportava mais de 3.500 frangos pegou fogo na BR-365, em Uberlândia, na Região do Triângulo, na madrugada desta terça-feira (16/7).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta de 2h para conter o incêndio no Bairro Tibery, próximo ao Parque do Sabiá.

De acordo com o CBMMG, a suspeita é que as chamas tenham começado em uma das rodas e se espalhado para a parte central do caminhão, atingindo os animais. Cerca de metade da carga viva foi queimada pelas chamas.





O motorista do caminhão ficou responsável por acionar outro transporte para retirar as aves que sobreviveram e a limpeza da pista.

As polícias Militar e Rodoviária Federal apoiaram o atendimento da ocorrência. As chamas foram contidas.