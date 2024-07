Um adolescente, de 12 anos, agrediu a mãe com um soco na boca, ao ser sido advertido por ter gasto cerca de R$ 2 mil no cartão de crédito com jogos on-line. O caso ocorreu em Patos de Minas, no noroeste mineiro, na madrugada de segunda-feira (15/7).





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a mãe do menor de idade levou uma pancada tão violenta que o soco provocou sangramento e deixou um hematoma. A mulher teve de ser levada para uma unidade de saúde.





Por causa da agressão, o pai do adolescente foi chamado à casa e ficou responsável por ele. O Conselho Tutelar não chegou a ser acionado.





O pai foi aconselhado a procurar ajuda psicológica para o filho, que deverá ficar afastado da mãe, para que o fato não se repita.





Um parecer de uma psicóloga ligada à Polícia Militar diz que esse caso é típico de um impulso momentâneo do adolescente, mas que é preciso que ele receba um acompanhamento, para se detectar o ambiente em que ele está inserido, e também para se analisar se ele tem algum distúrbio.