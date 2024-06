Uma discussão entre dois adolescentes na Escola Municipal Maria Vieira Barbosa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou na delegacia nesta sexta-feira (21/6). Uma adolescente, de 13 anos, bateu em um menino, de 14, depois de ser chamada de feia por ele, durante o intervalo. A Polícia Militar foi acionada e a menina apreendida por crime análogo a agressão.









A confusão começou quando a garota passou por um grupo de meninos que brincaram que a vítima estaria namorando com ela. Em resposta, o garoto afirmou que não porque a colega “é feia”. Incomodada com a situação, a jovem foi tirar satisfação com os garotos e rebateu: “Está achando que é quem? Você parece o Shrek”.





Além dos xingamentos, segundo relatos da vítima, a adolescente passou a desferir tapas e socos. Aos militares, o menino contou que em um primeiro momento achou que a menina estava brincando, mas que as agressões passaram a ficar mais fortes e, por isso, empurrou a colega e pediu que ela parasse de bater nele.





No entanto, em sua versão, a jovem afirmou que passou a agredir o colega com mais força depois que levou um soco no rosto. Ela ainda relatou que ficou nervosa depois que o menino disse que ela “não tomava banho” e que era “fedorenta”.





Os adolescentes foram separados por um funcionário da escola e levados para a diretoria. A Polícia Militar foi acionada pela mãe da garota. Conforme o boletim de ocorrência, o diretor da instituição informou que a briga foi gravada pelas câmeras de segurança do local. A menina foi apreendida por crime análogo a agressão.