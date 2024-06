O fim de semana em Minas Gerais vai continuar seco e com temperaturas amenas. Um total de 254 cidades mineiras está sob alerta de perigo potencial por causa dos baixos índices de umidade, variando entre 30% e 20%.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o sábado (22/6), é de tempo estável, sem possibilidade de chuva, com máxima de 29ºC e mínima de 9ºC e ocorrência de nevoa seca.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis à estabilidade do tempo sobre todas as regiões do estado. Isso porque a presença de uma extensa massa de ar seco continental dificulta a formação de nuvens. Apesar disso, as cidades do Vale do Jequitinhonha poderão ter chuviscos devido ao fluxo de umidade vindo do mar.





Em Belo Horizonte, conforme dados da Defesa Civil municipal, não chove há 64 dias. A umidade relativa mínima do ar esperada para o dia está em torno de 30% à tarde, abaixo do ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.





Além das temperaturas amenas e do tempo seco, em grande parte de Minas Gerais há possibilidade de névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.





Em dias em que o fenômeno acontece, as recomendações são válidas para todas as pessoas, e não apenas para os grupos de risco, como no caso das doenças respiratórias. Entre os cuidados a serem tomados, o principal é em relação à hidratação. Além disso, as pessoas são orientadas a não consumirem alimentos pesados e de difícil ingestão. À noite, mesmo sendo um período mais frio, e por isso mais úmido, é recomendado dormir em locais arejados e umedecidos por aparelhos umidificadores, ou mesmo com uma bacia com água. Os banhos devem ser mais frios, e não quentes. E, apesar de sempre bem vindas, as atividades ao ar livre devem ser evitadas em horários que o Sol está mais a pino, entre 11h e 15h.





Cuidados com a saúde





Com a chegada do inverno começa também a temporada das doenças respiratórias. Nesta época, os dias ficam mais secos pela pouca incidência de chuvas, causando menor dispersão dos poluentes - o que piora a qualidade do ar -, e que por si só já seriam fatores irritantes das mucosas respiratórias. Esses fatores aliados à tendência de aglomeração em locais fechados, faz com que as infecções aumentem a sua incidência.





Para amenizar e prevenir o contágio por doenças respiratórias durante a época mais fria do ano, o recomendado é sempre manter a caderneta de vacina em dia. Na capital, a vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nos 152 centros de saúde, pontos extras e drogarias parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte. Podem receber a dose pessoas a partir de 6 meses de idade e que ainda não tenham recebido o imunizante neste ano. Todos os endereços e horários de funcionamento, assim como os públicos contemplados em cada local, estão aqui.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, receber a dose é uma importante forma de prevenir a infecção pelos vírus da influenza. Com isso, é possível evitar formas graves da doença, internações e, até mesmo, os óbitos. O objetivo da campanha de vacinação é reduzir as complicações, internações e mortes pela infecção pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra os influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. É importante destacar que não há impedimento em tomar, no mesmo dia, a vacina contra a gripe e outras vacinas.





Para receber o imunizante necessário levar o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina para o devido registro. É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a dose contra a gripe juntamente com outras vacinas. Ou seja, as pessoas que buscarem os centros de saúde podem, também, atualizar o cartão de vacinação com outros imunizantes.





Confira como fica o tempo em Minas Gerais nos próximos dias:

Sábado (22/6)

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado com névoa úmida no Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida na Zona da Mata, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 4ºC.

Domingo (23/6)

Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida no sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 6ºC.

Segunda-feira (24/6)

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 6ºC.







O tempo na Região Metropolitana de BH nos próximos dias

Sábado (22/6)

Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima de 9ºC.

Domingo (23/6)

Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 13ºC.

Segunda-feira (24/6)

Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 14ºC.