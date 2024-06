O Santuário do Caraça, localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, será palco de uma celebração histórica neste domingo, 23 de junho. A festividade marcará os 250 anos do Santuário e os 30 anos da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Durante o evento, serão homenageados a rica trajetória histórica, cultural e religiosa deste importante patrimônio mineiro integrante do Circuito do Ouro. Durante todos esses anos, mais de 11 mil alunos estudaram no Colégio do Caraça, sendo dois ex-presidentes da República, Afonso Pena (1906-1909) e Artur Bernardes (1922-1926). Além de várias personalidades da carreira religiosa, política, dentre outras áreas

Fundado por volta de 1774 pelo Irmão Lourenço de Nossa Senhora, o Santuário do Caraça se tornou um centro de peregrinação e espiritualidade, atraindo romeiros e visitantes de todo o Brasil e do mundo. Com sua arquitetura neogótica, a primeira do Brasil, e um complexo que inclui museu, biblioteca e pousada, o Santuário do Caraça é um testemunho vivo da fé e da cultura mineira.

“O lançamento dos logos comemorativos simboliza nossa dedicação em manter viva a memória e a missão do Santuário para as futuras gerações”

Padre Ramon Aurélio, Presidente da Comissão Organizadora







A cerimônia contará com a presença de diversas autoridades e será marcada pelo lançamento das logomarcas comemorativas dos 250 anos do Santuário do Caraça e dos 30 anos da RPPN. O evento simboliza a continuidade e a renovação do compromisso do Santuário com a preservação de seu patrimônio histórico e natural.

Ao longo dos 250 anos, mais de 11 mil estudantes passaram pelo Colégio do Caraça Marcos Michelin/EM/Reprodução







"Celebrar os 250 anos do Santuário do Caraça é celebrar a fé, a história e a cultura de um povo que encontrou aqui um refúgio espiritual e um centro de educação e acolhimento. É um momento de gratidão e renovação de nosso compromisso com a preservação deste patrimônio que é de todos nós”, diz o Padre Ramon Aurélio, presidente da Comissão Organizadora das celebrações.





Já Douglas Henrique, coordenador ambiental do Santuário do Caraça, ressalta a relevância da unidade de conservação. "A RPPN Santuário do Caraça, ao completar 30 anos, reafirma seu papel fundamental na conservação ambiental e na promoção de um turismo sustentável. A regulamentação e a organização do uso público têm permitido que o Caraça se mantenha preservado, oferecendo uma experiência única aos visitantes e servindo como um importante campo de estudo para pesquisadores”, observa.





Ilha verde entre mineradoras

O balé do gibão-de-couro mostra a importância de preservar a rica fauna e flora da reserva ambiental Gladyston Rodrigues/EM





Criada em março de 1994, a RPPN Santuário do Caraça é uma Unidade de Conservação de âmbito federal que desempenha um papel crucial na preservação ambiental e na promoção de um turismo sustentável. A reserva é um campo de estudo aberto para pesquisadores e um exemplo de responsabilidade socioambiental.





De acordo com Douglas Henrique, a RPPN Santuário do Caraça está localizada no coração do Quadrilátero Ferrífero e Aquífero, local onde estão localizadas as principais jazidas de minério de ferro de Minas Gerais, além de ser considerada um dos maiores reservatórios de água da região metropolitana de Belo Horizonte. A Serra do Caraça se configura como uma ilha na paisagem, se destaca por sua imponência, no entanto, seu entorno já sofre com os avanços das ações antrópicas, em especial as atividades minerárias que a cercam. Elas precisam ser avaliadas cuidadosamente, pensando em quais impactos ecológicos podem causar a RPPN Santuário do Caraça. A fauna não respeita os limites impostos pelo homem e sim, seguem seus instintos de dispersão.





“O Caraça é o ‘berçário’ de várias espécies ameaçadas de extinção, como a onça-parda, a anta, e principalmente o lobo-guará. Essas espécies dependem de áreas contínuas preservadas, para que seus descendentes possam sobreviver. Ao olhar para o Caraça, é preciso olhar para toda a região e promover a conexão com mais áreas naturais e frear o avanço desenfreado das atividades humanas que, ao final, vão impactar os próprios seres humanos”, pontua Douglas.







Como surgiu o Santuário



A história do Santuário do Caraça remonta ao início do século 18, com registros de antigos garimpos e a fundação do Arraial do Inficionado do Caraça. O nome "Caraça" possui duas hipóteses de origem: uma relacionada ao formato de um rosto humano na Serra do Espinhaço e outra ao grande desfiladeiro existente na região. O Irmão Lourenço de Nossa Senhora, figura central na fundação do Santuário, dedicou sua vida à construção de um hospício e uma capela barroca, criando um centro de atração espiritual em meio ao tumulto minerador.

Nas trilhas da fé

Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, a primeira em estilo neogótico do Brasil Gladyston Rodrigues/EM

O complexo é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual e foi escolhido como uma das Sete Maravilhas da Estrada Real. Conta com um amplo Conjunto Arquitetônico onde estão a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, o prédio do antigo Colégio (hoje Museu e Biblioteca), a pousada com 57 apartamentos e quartos, e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos.

O local possui enorme diversidade de fauna e flora, com raridades de animais e plantas no meio ambiente. Na ampla diversidade de sua fauna, há 386 espécies de aves, 42 espécies de répteis, 12 espécies de peixes e 76 espécies de mamíferos. A Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário do Caraça faz parte de duas importantes reservas ecológicas, as Reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço Sul e a da Mata Atlântica, onde há diversas espécies de flora e fauna, algumas encontradas somente no Complexo do Santuário do Caraça, que fica na transição entre Mata Atlântica e Cerrado.





Em suas serras há nascentes, ribeirões e lagos que possuem águas de coloração escura, que carreiam material orgânico em suspensão. Seu solo é rico em minérios, explorados nos séculos anteriores, e com grande concentração de quartzito ou rocha metamórfica. Desde 2011, passou a ser preservado contra exploração comercial.

O lobo-guará é o mascote e animal-símbolo de preservação ambiental da RPPN Padre Lauro Palu/Divulgação





O território do Complexo do Caraça integra a Área de Proteção Ambiental ao Sul da Região Metropolitana de BH, onde começam duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio São Francisco e a do Rio Doce, que abastecem aproximadamente 70% da população de Belo Horizonte e 50% da população de sua região metropolitana.





Visita do Imperador



“Só o Caraça paga toda a viagem à Minas”, já dizia Dom Pedro II, um dos célebres visitantes do Santuário do Caraça, lá em 1881. Nessa mesma viagem resultou em uma história inusitada que fez do local um dos pontos turísticos do Santuário do Caraça – o chamado "Pedra do Tombo de Dom Pedro II". Relatos contam que o então imperador do Brasil, em uma viagem com sua esposa, Tereza Cristina, teria levado um tombo e caído de costas ao descer por uma ladeira de pedras. Uma pedra, datada, foi colocada no local para que a situação não fosse esquecida, tornando-se mais uma atração no Santuário do Caraça. Mesmo tendo sido uma queda constrangedora, pelos relatos da época, o imperador manteve o humor e continuou sua caminhada.





Outro momento marcante da visita de Dom Pedro II foi o banho que ele tomou nas águas do Ribeirão Caraça, o local ganhou o nome de “Banho do Imperador”. No tempo do Colégio, os meninos tomavam seu banho semanal. Quando da visita de Sua Majestade Dom Pedro II, o próprio Imperador, segundo o relato que fez em seu diário, ali tomou banho, deixando sua imperial assinatura no nome que até hoje este bosque carrega, cheio de encantos. “É um lugar muito procurado para lazer e confraternizações, por sua beleza, pelo clima agradável e ameno, devido às sombras das árvores, e pela facilidade de se nadar”, conta o gerente-geral do Santuário do Caraça, Márcio Mol.



Programação do jubileu de 250 anos do Caraça

Domingo, 23/06



8h30 - Cafezinho de acolhida, no Museu do Caraça

Exposição aberta nas ruínas

9h - Abertura (auditório)

9h15 - Hino Nacional

9h30 - Mesa Redonda

10h15 - Apresentação ex-alunos

10h30 - Lançamento das logomarcas (250 anos Caraça e 30 RPPN)

10h45 - Encerramento

11h - Santa Missa

14h30 - Caminhada ecológica pelo Circuito Histórico/ 30 anos da RPPN







Serviço

Local: Estrada do Caraça, Km 9 - Entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. Com fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436, além da possibilidade de ir por trem (Estação Dois Irmãos - Barão de Cocais)





Taxa entrada:

R$ 30 (dias de semana)

R$ 40 (finais de semana, feriados e datas comemorativas)

Idosos: 50% de desconto.

Moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara possuem 50% de desconto e entrada gratuita na 1ª quarta-feira de cada mês.





Site oficial do Santuário do Caraça

Instagram: @santuariodocaraca