Santuário do Caraça: encontro da fé com a natureza em Minas

Com 100% de ocupação no carnaval, a procura pelo Santuário do Caraça surpreendeu e destacou o local como refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza. Visitar o Caraça é fazer uma viagem espiritual única durante a quaresma, além de já poder se planejar para a folga no feriado da semana santa. Localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, na região Central de Minas Gerais, o santuário é um destino de paz que concilia o equilíbrio entre a natureza, história, a fé e os turistas que por lá passam e, claro, o lar para milhares de espécies da exuberante fauna e flora da mata atlântica.









No Santuário do Caraça, você pode:





Conhecer a história e a arquitetura do santuário

Participar de missas, rezas e atividades religiosas na igreja do santuário

Caminhar pelos trilhas ecológicas e admirar a natureza exuberante do local

Participar das atividades culturais promovidas no Caraça

Relaxar e descansar, apreciando a tranquilidade do ambiente

Praticar atividades de lazer, como caminhadas e banhos de cachoeira

Alimentar os lobos-guarás nas noites

Conhecer o local onde Imperador Dom Pedro II escorregou

Apreciar a gastronomia mineira e o queijo artesanal premiado









Mas, o que fazer no Santuário do Caraça? Bem, a resposta é simples: tudo o que sua alma desejar! Se você quiser relaxar, o Santuário do Caraça oferece aquele momento único de não fazer nada, só contemplar a natureza ao redor e ouvir a sinfonia dos cantos dos pássaros, do vento e das cigarras. Já se você é apaixonado por natureza, poderá caminhar pelas trilhas ecológicas e admirar as belezas ao redor, que inclui diversas espécies de aves, borboletas e animais silvestres. Além de mergulhar em cachoeiras, piscinas naturais, rios e lagos. E se você é uma pessoa religiosa, poderá participar de missas, rezas e atividades religiosas na igreja do santuário.





Atrativos do Caraça

Famoso no Brasil e no mundo, o Santuário do Caraça tem um roteiro imperdível, com trilhas para os atrativos naturais, históricos e religiosos. Repleto de cultura e antiguidades históricas, o Centro Histórico do Santuário do Caraça conta com a bela igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que tem celebrações diárias de missas onde é possível ver o primeiro órgão de tubos fabricado no Brasil.





Além disso, o Santuário conta uma extraordinária Santa Ceia, pintada pelo Mestre Ataíde, e belíssimos vitrais franceses, os quais foram presentes do próprio Dom Pedro II – figura histórica que visitou a região em abril de 1881.





Dentro das ruínas do colégio, que foi tomado pelo fogo em 1968, ficam o museu e a biblioteca, dois atrativos turísticos imperdíveis. Outro ponto de visitação são as catacumbas, onde estão sepultados párocos que atuaram no Santuário, desde 1774.





Para se ligar à natureza, a dica é: aproveite os banhos de cachoeiras e piscinas e, claro, as trilhas. A Cascatinha é o principal atrativo entre tantas cachoeiras do Caraça. De fácil acesso, o banho no local é imperdível – sua beleza é rara e suas águas relaxantes. Perto dela fica a Prainha, como o próprio nome já diz, um banco de finíssima areia, onde o Ribeirão Caraça passa tranquilamente.





Outros atrativos naturais que merecem uma visita:

As cachoeiras Cascatona, Bocaina, Banho de Belchior e o lago do Tanque Grande. Soma-se ao roteiro, grutas e piscinas naturais. Não deixe de visitar os picos do Bode, da Carapuça, da Canjerana, do Sol, dos Três Corações, do Inficionado, da Conceição e da Verruguinha. Porém, atenção e muito cuidado, pois as trilhas podem ser cheias de obstáculos, que minam a resistência do turista. Por isso, o recomendado é estar sempre acompanhado de um guia cadastrado no Caraça.





Visita e tombo do Imperador

“Só o Caraça paga toda a viagem à Minas”, já dizia Dom Pedro II, um dos célebres visitantes do Santuário do Caraça lá em 1881. Nessa mesma viagem resultou em uma história inusitada que fez do local um dos pontos turísticos do Santuário do Caraça – o chamado "Pedra do Tombo de Dom Pedro II". Relatos contam que o então imperador do Brasil, em uma viagem com sua esposa, Tereza Cristina, teria levado um tombo e caído de costas ao descer por uma ladeira de pedras. Uma pedra, datada, foi colocada no local para que a situação não fosse esquecida, tornando-se mais uma atração no Santuário do Caraça. Mesmo tendo sido uma queda constrangedora, pelos relatos da época, o imperador manteve o humor e continuou sua caminhada.





Outro momento marcante da visita de Dom Pedro II foi o banho que ele tomou nas águas do Ribeirão Caraça, o local ganhou o nome de “Banho do Imperador”. No tempo do Colégio, os meninos tomavam seu banho semanal. Quando da visita de Sua Majestade Dom Pedro II, o próprio Imperador, segundo o relato que fez em seu diário, ali tomou banho, deixando sua imperial assinatura no nome que até hoje este bosque carrega, cheio de encantos. “É um lugar muito procurado para lazer e confraternizações, por sua beleza, pelo clima agradável e ameno, devido às sombras das árvores, e pela facilidade de se nadar”, conta o gerente-geral do Santuário do Caraça, Márcio Mol.

















Gastronomia

A gastronomia do Caraça é um ponto que merece atenção especial dos visitantes. Além da experiência exclusiva para hóspedes de comer no refeitório histórico, com toda a simplicidade e variedade de sabores da comida mineira, há uma adega no local onde dá para ver o processo de produção do vinho tinto, do hidromel e dos fermentados de laranja, jabuticaba e morango. Há também a padaria, que fabrica pães, bolos e biscoitos, e a doçaria, para doces, geleias e compotas. O queijo minas artesanal é uma das iguarias mais procuradas no Santuário.



Experiência única: a ‘hora do lobo’

A tradição de aguardar a visita do lobo-guará todos os dias à noite começou no Caraça em maio de 1982, quando algumas lixeiras começaram a aparecer derrubadas e reviradas. Guará, em tupi-guarani, significa "vermelho". Hoje, bandejas com carnes e ossos são colocadas no adro da igreja. Além do lobo-guará, cachorros-do-mato e antas aparecem para o banquete. O tempo de espera da aparição do animal é conhecido como ‘hora do lobo’, a partir das 18h30. Enquanto o animal-símbolo da nota de R$ 200 não chega, os hóspedes recebem informações sobre educação ambiental.









Biblioteca

A Biblioteca hoje está instalada no prédio onde funcionava o célebre Colégio, que hoje abriga também o Museu, o Arquivo e um Centro de Convenções. O acervo conta com mais de 30 mil volumes e guarda dentre suas preciosidades 2.5 mil obras raras. Dos mais de 80 mil visitantes por ano no Caraça, uns 15 mil visitam a biblioteca.









Museu

O museu, montado a partir de mobiliário e artefatos diversos de uso diário, pertencentes ao próprio Caraça e com algumas peças remanescentes de séculos passados, constitui um interessante lugar de visitação, diariamente procurado pelos hóspedes e visitantes, através de percursos guiados pelos monitores, com taxa de R$ 5 por pessoa.

Igreja Neogótica

O Santuário do Caraça é a primeira igreja neogótica do Brasil, construída sem mão-de-obra escrava e toda com material regional: pedra-sabão (retirada de perto da Cascatona), mármore (nas proximidades de Mariana e Itabirito) e quartzito (na região do Caraça e vizinhanças), unidas com produtos de base de cal, pó de pedra e óleo.









Destino turístico com projeção internacional

Turistas de todo o mundo visitam o Santuário do Caraça anualmente, seja para momentos de descanso, lazer ou pesquisa ambiental e contato com a religiosidade. O local é reconhecido pela sua hospitalidade, tanto que já recebeu por duas vezes, em 2020 e 2021, o selo Traveller Review Awards, da Booking.com, que premia os hotéis mais bem avaliados pelos viajantes de todo o planeta, além da chancela Travellers’ Choice 2020, do Tripadvisor, que destaca as avaliações positivas dos visitantes que passaram pelo destino turístico. O local conta com um hotel com 57 apartamentos, com capacidade para até 230 pessoas, e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos.













Sobre a RPPN Santuário do Caraça

Em 1955, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – Santuário do Caraça foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e passou a fazer parte do rol de bens preservados pela União. Ela integra a área destinada às Reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço e da Mata Atlântica, reconhecidas pela UNESCO em 2005. O Caraça também foi escolhido como uma das Sete Maravilhas da Estrada Real.

































Santuário do Caraça

Local: Estrada do Caraça, Km 9 - Entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara - CEP 35960-000

Fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436, além do cômodo acesso por trem (Estação Dois Irmãos - Barão de Cocais)

Informações e reservas: 31 3942-1656