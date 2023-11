Integrando o conjunto arquitetônico do Santuário do Caraça, que conta com diversidade de fauna e flora, está a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil

O Santuário do Caraça, situado nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Central de Minas, foi contemplado em um projeto de monitoramento e preservação dos lobos-guarás. Os animais ganharam fama na região por conta de um hábito frequente: ir até a escadaria do destino turístico, desde maio de 1982, atraindo os olhares dos visitantes no complexo com tombamentos em níveis federal, estadual e municipal. O projeto de acompanhamento dos lobos é uma iniciativa da Plataforma Semente por meio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).



O coordenador ambiental do Caraça, Douglas Henrique, diz que o objetivo da ação é monitorar o lobo-guará e identificar os conflitos vividos pela espécie, que, inclusive, pode vir a ser explorada em atividades turísticas. “Esse projeto tem algumas ramificações, e a principal delas é a avaliação da saúde desses animais, que são informações que carecem de pesquisas de médio a longo prazos. Alguns estudos apontam que vários lobos têm sofrido com zoonose, principalmente a sarna. Esta doença ocorre quando há contato dos animais silvestres com os domésticos doentes”, explica.



Logo, o monitoramento dos lobos acontecerá com o uso de rádio colar, um equipamento que mostrará os caminhos percorridos pelo animal. Além disso, serão utilizadas câmeras específicas, conhecidas como Trap, espalhadas na natureza, que possuem sensores de calor e movimento, sendo disparadas automaticamente quando um animal passar em frente. Todo o trabalho com o lobo-guará será feito pelo Instituto Pró-Carnívoros.

“O santuário contribuirá com informações cientificas sobre a espécie, já que aqui ela está dentro de uma unidade de preservação. No entanto, o entorno sofre constantes ameaças, como o crescimento urbano e da monocultura de eucalipto, da mineração e das estradas. Queremos entender qual a importância do lobo no Caraça para a continuidade da espécie dentro do Quadrilátero Ferrífero e em Minas Gerais. Sabemos que a espécie está sempre se reproduzindo, mas queremos verificar se esses indivíduos estão sobrevivendo, para onde vão e o que acontece com eles”, completa Douglas.



Santuário do Caraça



No conjunto arquitetônico do Santuário do Caraça, que conta com diversidade de fauna e flora, estão a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, um museu e biblioteca, um hotel com capacidade para 230 pessoas e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos. O complexo abriga ainda 386 espécies de aves, 64 espécies de anfíbios, 54 espécies de répteis, 12 de peixes e mais 76 de mamíferos, segundo dados divulgados pelo Santuário.