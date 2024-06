O passageiro de uma caminhonete, de 51 anos, morreu em um acidente, no final da tarde de sexta-feira (21/6), no quilômetro 450 da rodovia ECO 135, próximo a Bocaiuva, no norte de Minas Gerais. O carro saiu da pista e bateu contra uma árvore.





A causa do acidente ainda é desconhecida. O motorista, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), seguia no sentido Bocaiuva para Engenheiro Dolabela.





O passageiro de 51 anos ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e entregue a uma funerária de Bocaiuva. O motorista ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional Dr. Gil Alves, em Bocaiuva.