O acidente grave com um carro e uma van que aconteceu na manhã desta sexta-feira (21/6), em Itabirito, na Grande BH, teve como vítimas uma criança, de 2 anos, e o motorista do carro, de 60 anos. Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas estava presa às ferragens e foi atendida por equipes da concessionária Via-040 e do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, assim que acionada, deslocou perícia oficial ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos. O rabecão foi acionado e os corpos das duas vítimas serão submetidos aos exames de necropsias.

A rodovia, que estava fechada nos dois sentidos para atendimento à ocorrência, foi totalmente liberada às 12h28.