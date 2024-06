O elevador do Edifício Mirafiori, na Rua dos Guajajaras, no Centro de Belo Horizonte, caiu na noite desta quinta-feira (20/6) devido a superlotação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 22 pessoas dentro do equipamento, cinco a mais do que a capacidade máxima, de 17 ocupantes. Oito pessoas foram atendidas depois do impacto, mas ninguém ficou ferido gravemente.

Seis casos de queda de elevador – além deste último na Rua dos Guajajaras – se tornaram notícia no Estado de Minas nos últimos anos. Relembre.

1. Nova Lima

Na tarde do dia 23 de junho de 2023, um elevador caiu em um prédio em Nova Lima, na Grande BH, deixando quatro pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o equipamento despencou do terceiro andar da edificação, caindo no fosso.

As vítimas foram socorridas e conduzidas para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, sendo três delas pelo Samu.

2. Alfenas

Ainda em 2023, dessa vez em 21 de janeiro, um elevador caiu em Alfenas, no Sul do estado, deixando duas pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o elevador estava a uma altura de 7 metros quando o cabo de aço rompeu e a cabine caiu.

No momento do acidente, duas crianças, de 8 anos e 1 ano de idade, também estavam na cabine, mas não se feriram. Os adultos foram encaminhados ao Hospital Alzira Velano.

3. Esmeraldas

Em 17 de dezembro de 2022, uma mulher caiu no fosso do elevador de um restaurante em um condomínio na divisa entre Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela foi esmagada pelo equipamento e funcionários do local tentaram resgate, mas ela já não apresentava sinais vitais.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros e o Samu, o acidente ocorreu quando a família chegou ao prédio. Todos subiram pela escada e ela, que tinha problemas de mobilidade, foi pelo elevador. Ao acionar o botão do equipamento, a porta se abriu e ela entrou, mas ele não estava no andar.

4. Nova Lima

Em 28 de setembro de 2021, um operário caiu no fosso de elevador de um prédio residencial em construção em Nova Lima, na Grande BH. De acordo com testemunhas, o homem era o responsável pela manutenção do elevador de serviço.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, a vítima estava presa por uma corrente de sustentação que teria arrebentado, fazendo ele despencar de uma altura de 12 metros. Ele foi internado no Hospital de Pronto Socorro João XXXIII.

5. Belo Horizonte

No mesmo dia do acidente em Nova Lima, em 28 de setembro de 2021, um homem que trabalhava na instalação de um elevador no bairro Estoril, na Zona Sul de Belo Horizonte, caiu no fosso, de uma altura de 7 metros.

Os bombeiros fizeram o resgate e os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, com suspeita de fratura e dores no corpo.

Justiça

Em 24 de abril de 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou a sentença de primeira instância e determinou indenização para um morador de Belo Horizonte que se feriu na queda de um dos elevadores do Edifício Arcângelo Maletta, no Centro da cidade.

De acordo com o TJMG, a vítima sofreu lesões no joelho na queda e alegou que precisou buscar tratamento psicológico por causa do acidente, que ocorreu em setembro de 2013.