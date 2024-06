O elevador do prédio do Senac, localizado na Rua dos Guajajaras, no Centro de Belo Horizonte, caiu na noite desta quinta-feira (20/6) devido à superlotação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 22 pessoas dentro do equipamento, quatro a mais do que a capacidade máxima, de 17 ocupantes. Oito pessoas foram atendidas depois do impacto. Ninguém ficou ferido gravemente.



Em razão do peso excessivo, o elevador travou no subsolo e desceu por cerca de 1,5 metro até o fosso.

Devido ao impacto da queda, uma pessoa foi atendida pelos bombeiros com dores nos tornozelos e outras sete por paramédicos do Samu, com lombalgia e lesões leves.