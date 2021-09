Operário cai de altura de 12 metros em fosso de elevador em obras

Bombeiros fizeram o resgate do operário (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

Um operário de 29 anos foi internado no Hospital de Pronto Socorro João XXXIII, em Belo Horizonte, após cair num fosso de elevador de um prédio residencial em construção , no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH, no início da tarde terça-feira (28/9).





"Eu estava junto com ele, quando de repente, a corrente que protegia meu colega estourou e ele caiu no fosso", conta outro operário que fazia dupla com o acidentado.





Devido ao risco de possíveis fraturas, no arco costal esquerdo (costelas) e membros inferiores esquerdo e direito, e hemorragia interna, ele foi levado para o HPS, onde está em observação.