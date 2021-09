No Estoril, segundo caso de queda em fosso de elevador em BH num só dia

Duas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e resgataram a vítima, que foi levada para o HPS (foto: CBMMG)

Um segundo caso, num mesmo dia, nesta terça-feira (28/9), de queda de elevador, é registrado na Grande BH. Depois do Vila da Serra, em Nova Lima , um outro homem, de 65 anos, que trabalhava na instalação de um equipamento na Rua Bernardino Teodoro da Silva, 105, Bairro Estoril, zona sul de Belo Horizonte, caiu no fosso, a uma altura de sete metros.Ele foi socorrido, com suspeita de fratura na coluna cervical e levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.Segundo os bombeiros, o homem era auxiliar de instalação de elevadores. O local é uma empresa de carga. Sem qualquer explicação, ele despencou dentro do fosso.Os bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram o homem caído, sem se mover, dentro do fosso do elevador. Ao verificarem a segurança do serviço, os bombeiros disseram que tudo estava de acordo com as normas de segurança: o equipamento estava travado e suspenso no último andar, como já é de costume durante a manutenção de elevadores, e que não houve movimentação do elevador, ou seja, a vítima não foi prensada.

Depois de isolarem o local, os bombeiros fizeram o resgate e realizaram os primeiros socorros. Além da suspeita de fratura na coluna a vítima queixava de dores em todo o corpo, mas não havia fraturas aparentes. Apesar da altura da queda, os sinais vitais estavam preservados e o homem estava consciente.