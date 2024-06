Peritos da Polícia Civil estão no Edifício Mirafiori, onde mais de 20 pessoas caíram de um elevador, supostamente por causa da superlotação, na noite dessa quinta-feira (20/6).

Na manhã de hoje, um carro da Polícia Civil parou em frente ao prédio, à espera dos peritos que faziam análise do elevador número 5, o do acidente.

No prédio há seis elevadores no total. Apenas o número 5 está interditado para investigação, os outros funcionam normalmente.

Segundo um vigilante, que não quis se identificar, no momento do acidente estavam alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), que pegaram o elevador para ir rumo ao 15º andar. Mas, quando ainda estavam no primeiro andar, o elevador não aguentou o peso e desceu cerca de 1,5 metro.





Josué Amaro, de 22 anos, formado em economia, disse que escutou "uma galera falando, não sei se eles trabalham aí ou só estavam no prédio, que estão com medo de andar de elevador e que prefeririam descer de escada”.

Wellington Barbosa/EM/DA Press

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 22 pessoas dentro do elevador, cinco a mais do que a capacidade máxima, de 17 ocupantes. Oito pessoas foram atendidas depois do impacto. Ninguém ficou ferido gravemente.