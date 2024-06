Um acidente entre duas carretas matou uma pessoa e complica o trânsito na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (21/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi próximo ao viaduto da Cachoeira. As duas carretas carregadas com tijolos caíram do viaduto depois de uma batida traseira. Com o impacto, as cargas ficaram espalhada sobre a pista.

Uma pessoa ficou presa às ferragens e morreu no local. Outra vítima foi socorrida em estado grave.





A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados.

Além da batida, a neblina complica o atendimento à ocorrência e o fluxo de veículos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa no sentido Belo Horizonte está fechada. O trânsito é lento no local.

Manhã de acidentes na Grande BH

Na BR-040, altura de Itabirito, um acidente frontal entre carro e van matou duas pessoas e feriu cinco na manhã desta sexta-feira (21/6). A PRF, Via-040 e Corpo de Bombeiros estão no local para atender a ocorrência. A rodovia está fechada.