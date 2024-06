Um trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e São Paulo prendeu um homem, de 35 anos, que era procurado por três tentativas de homicídio, todas em Itajubá, no Sul de Minas. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (20/6), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde o suspeito se escondia.







As tentativas de homicídio ocorreram na última sexta-feira (14/6), vitimando pessoas de uma mesma família. Não há informações sobre o estado de saúde delas. A suspeita da polícia é que o objetivo do criminoso seria cometer uma chacina.





Com as cautelares expedidas pela Justiça, o suspeito foi localizado na zona rural do município paulista, graças a um trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil mineira, que pediu ajuda à polícia paulista para efetuar a prisão.





Com o suspeito, os policiais apreenderam aparelhos celulares, anotações e grande quantia de dinheiro em espécie. Os mandados foram cumpridos pelas equipes da Delegacia Regional em Itajubá e da unidade da PCESP em São José dos Campos. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no crime.