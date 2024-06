O segundo suspeito de participar das execuções de quatro pessoas em Mutum, no Vale do Rio Doce, foi preso na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Policiais militares daquele estado e de Minas Gerais localizaram o homem de 40 anos no fim da noite dessa terça-feira (18/6).

Com ele, drogas e duas armas de fogo foram apreendidas. Além disso, os militares prenderam outro homem, de 41, foragido da Justiça pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, a princípio, ele não tem relação com a chacina em Mutum.

Como mostrou o EM, o primeiro suspeito foi preso no estado capixaba, em Vitória, na quarta-feira da semana passada (12/6). Segundo a Polícia Militar (PM), além da participação nos assassinatos, o homem tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Ipatinga, também no Vale do Rio Doce.

Relembre o caso

Dois homens e duas mulheres, com idades entre 33 e 35 anos, foram mortos a tiros em Mutum, no Vale do Rio Doce, na noite de 1º de junho. Três corpos foram encontrados na cama em uma casa na região conhecida como Córrego da Onça, na zona rural da cidade.

Os dois homens suspeitos do ataque chegaram ao imóvel em uma motocicleta, quando o grupo foi surpreendido com a sequência de tiros dentro da residência.

Uma das vítimas tentou fugir, mas foi baleada na rua. O corpo foi encontrado pela PM em frente ao imóvel. Disparos também acertaram outros dois homens, de 30 e 35 anos, que conseguiram escapar.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, entre os mortos está um homem de 33 anos apontado como o principal alvo do ataque. Ele estava recebendo ameaças de grupos criminosos rivais em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas na região, informou a PM.

As outras três vítimas eram usuárias de drogas, trabalhavam em lavouras de café e pretendiam deixar o imóvel no dia do crime. Elas estavam morando com o homem de 33 anos e compravam com ele os entorpecentes.