Um homem suspeito de ser o mandante da chacina em Mutum, no Vale do Rio Doce, foi preso no início da noite dessa quarta-feira (12/6), em Vitória, no Espírito Santo.

Os assassinatos aconteceram no dia 1º de junho. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o homem já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Ipatinga, também no Vale do Rio Doce. Com a suspeita de envolvimento do foragido nos assassinatos em Mutum, o homem passou a ser procurado, também, pela Diretoria de Inteligência da polícia mineira.

O homem não reagiu no momento da prisão e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Ele segue preso no Espírito Santo à disposição da Polícia Civil e do Ministério Público, que podem solicitar a transferência do homem para Minas Gerais para continuar as investigações.



A chacina





O crime ocorreu em função de uma guerra do tráfico de drogas na região de Mutum. Uma das vítimas, um homem de 33 anos, seria o alvo principal, por ser o chefe do tráfico em Mutum. Ele estaria recebendo ameaças de morte já havia algum tempo.





No último dia 1º, dois homens e duas mulheres, todos com idades entre 33 e 35 anos, foram mortos a tiros. Segundo a PM, três corpos foram encontrados em cima de uma cama, numa casa na região conhecida como Córrego da Onça, zona rural da cidade.





A quarta vítima tentou fugir, mas foi baleada na rua. O corpo foi encontrado em frente ao imóvel. Disparos também acertaram outros dois homens, de 30 e 35 anos, que conseguiram escapar.





Os matadores chegaram ao local do crime numa motocicleta, surpreendendo o grupo com uma sequência de tiros.