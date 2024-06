Deslocamento de massa abalou o muro divisório do prédio com o lote do fundo

Moradores de um prédio do bairro Novo Campinho, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram acordados com a queda de um muro na madrugada desta quinta-feira (13/6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h15 para dar apoio à Defesa Civil municipal na ocorrência. Segundo o solicitante, a construção de um galpão ao lado da edificação, com a retirada de terra, pode ter abalado a estrutura do prédio e causado o colapso do muro.

Uma equipe da Defesa Civil no local relatou que o deslocamento de massa abalou o muro divisório do prédio com o lote do fundo devido à terraplanagem.

Os bombeiros não localizaram o responsável técnico pela obra. Um veículo foi retirado da área de risco e o local foi isolado.

Apesar do susto, não houve vítimas.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Pedro Leopoldo e aguarda retorno.